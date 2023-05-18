Строительство логистического центра Казахстана запущено в сухом порту Сианя. Уже со следующего года через него планируется перевозить автомобили, электронику, сельхозтовары, стройматериалы, а также руды, металлы и химическую продукцию. Как отметил на церемонии запуска Касым-Жомарт Токаев, этот проект придаст новый импульс сотрудничеству двух стран и развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Хаб соединяет китайский регион Шэньси с Казахстаном и Центральной Азией, а в дальнейшем откроет дорогу в Европу, Турцию и Иран.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- За последние 15 лет наша страна инвестировала в эту отрасль 35 млрд долларов. Мы создали казахско-китайский логистический центр в порту Ляньюньган. Открыли новые железнодорожные маршруты. Начал работу сухой порт «Хоргос – Восточные ворота». На Каспийском море создана современная инфраструктура. Можно сказать, что эти меры являются частью проводимой работы. В прошлом году между двумя странами было перевезено 23 млн тонн грузов по железной дороге. Это беспрецедентный показатель. Транзит грузов в первом квартале текущего года увеличился на 35 процентов и превысил 7 млн тонн. Наше сотрудничество этим не ограничивается. Для дальнейшего развития перевозок необходима дополнительная инфраструктура. Поэтому вместе с китайскими коллегами мы решили построить логистический центр в сухом порту Сиань.