Сенат одобрил соглашение ЕАЭС об обмене кредитными историями

Страны Евразийского экономического союза начнут обмениваться кредитными историями. Законопроект, предусматривающий механизм и порядок действия в рамках Объединения, одобрили сегодня депутаты Сената. К слову, оформить кредит в банке второго уровня любой из стран-участниц ЕЭАС мог и ранее каждый его резидент. Однако вопрос обмена именно кредитными историями внутри государств-членов экономического Союза не был урегулирован. Соглашение не только устранит этот пробел, но и будет способствовать развитию трансграничного кредитования. Отметим, на сегодня около 2 тысяч физлиц и 42 юрлица других стран ЕАЭС имеют займы в казахстанских банках. Их общая сумма составляет порядка 120 миллиардов тенге.

Сергей Карплюк, Депутат Сената Парламента РК:

- Во-первых, это расширит доступ к банковским услугам для добросовестных заемщиков, иным словами, им легче будет получить кредит в банке любой страны Евразийского Экономического Союза. Во-вторых, это защитит сами банки. Банк сможет убедиться в надежности заемщика, тем самым снизить свои риски, соглашение содержит порядок обмена и перечень передаваемой информации, сюда входит – запрос о предоставлении кредитного отчета, сам кредитный отчет, согласие субъекта кредитной истории, а также документы, касающиеся ее оспаривания. При этом все участники обязаны обеспечивать защиту получаемой информации.

И сегодня же Сенат ратифицировал еще одно соглашение – об учреждении Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества. Его филиал откроют в Казахстане с головным офисом в КНР. Институт позволит обеспечить как эффективность научных исследований, так и реализацию совместных коллетктивных региональных проектов.