К. Токаев принял участие в казахско-китайском инвестиционном форуме

Около полусотни документов на 22 млрд долларов подписаны во время государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Китай. Глава государства сегодня принял участие в казахско-китайском инвестиционном форуме. Одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества Президент назвал нефтегазовый сектор. В частности, планируется расширение пропускной способности нефтепровода «Казахстан–Китай» для увеличения экспорта нефти.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- На повестке - вопросы наращивания пропускной способности действующих нефтепроводов (Атырау–Кенкияк и Кенкияк–Кумколь). В связи с ростом потребления нефтепродуктов, намечено также увеличение производственного потенциала Шымкентского нефтеперерабатывающего завода с 6 до 12 млн тонн в год. Мы уже долгое время успешно работаем в этой отрасли совместно с корпорацией CNPC. В качестве приоритетов для Казахстана мы рассматриваем увеличение мощностей по переработке газа и расширение газотранспортной системы. В этом контексте крайне важно запустить вторую нитку магистрального газопровода Бейнеу–Бозой–Шымкент. Кроме того, мы заинтересованы в строительстве газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 4 млрд кубометров в год.

Президент пригласил китайских бизнесменов рассмотреть инвестиционные возможности возобновляемой энергетики. Государство оказывает всестороннюю поддержку проектам этой отрасли. Ведь Казахстан поставил цель достичь углеродной нейтральности до 2060 года. Кстати, Поддержку получат и те, кто придет и в обрабатывающий сектор.

Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан:

- Для развития обрабатывающего сектора в Казахстане создана благоприятная среда. В частности, принят Закон «О промышленной политике». Установлены льготные цены на алюминий, медь и цинк для отечественных предприятий (на 5% ниже цен на Лондонской бирже металлов). Более того, планируется введение регулирования экспорта данных металлов в целях полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Нарастить товарооборот до 40 млрд долларов странам поможет потенциал электронной коммерции. К тому же, онлайн-торговля позволит продвигать продукцию казахстанских и китайских товаропроизводителей еще дальше - на международные рынки, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Первые шаги в этом направлении сделаны - сегодня Президент открыл Национальный павильон Казахстана на популярной электронной платформе JD.сom.