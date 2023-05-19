АБР одобрил новую пятилетнюю стратегию партнерства для Казахстана

Новую страновую стратегию партнерства с Казахстаном одобрил Азиатский банк развития. Документ рассчитан на 5 лет и направлен на взаимодействие в таких приоритетных отраслях, как энергетика, финансы, управление государственным сектором, транспорт и городское развитие.

Геннадий Рау, старший экономист Азиатского Банка Развития:

- Данная стратегия согласуется с основными документами РК, а именно «Казахстан-2050» и недавно утвержденной среднесрочной экономической политикой. Мы брали за основу основные направления стратегии АБР до 2023 года. В ходе консультации нами были определены три направления: первое - устранение последствий изменения климата и декарбонизация экономики, второе - содействие инклюзивному экономическому росту и, третье - совершенствование системы государственного управления.

В АБР рассказали какая именно работа будет проводится в рамках реализации новой стратегии.

Геннадий Рау, старший экономист Азиатского Банка Развития:

- Из этих всех направлений инновационным является государственное управление. Мы совместно с Правительством Казахстана будем тесно работать над повышением потенциала госслужащих. Для достижения всех трех направлений стратегии нам необходимо высокоэффективный госаппарат. Также очень перспективным является первое направление - по достижению углеродной нейтральности до 2060 года, которую недавно приняло Правительство РК. Будут изучены ряд угольных и других электростанций, по возможности их замены или перепрофилирования для того, чтобы достигнуть углеродную нейтральность и ввести новые зеленые технологии.



