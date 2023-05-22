Казахстан заинтересован в расширении инвестсотрудничества с ЕС

Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении инвестиционного сотрудничества с Евросоюзом. В Алматы стороны утвердили Дорожную карту по реализации меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и ЕС и о стратегическом партнерстве. Речь идет о проектах в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости возобновляемого водорода.Этот документ в прошлом году на конференции ООН по изменению климата COP-27 подписали Премьер-министр Алихан Смаилов и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Также стороны заключили финансовое соглашение «Инструмент сотрудничества РК – ЕС». Он подразумевает осуществление проектов в республике на сумму 9 млн евро.