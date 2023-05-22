Центр по производству «зеленого» водорода запустят в Казахстане

Центр по производству и распределению возобновляемой энергии и «зеленого» водорода могут запустить в Казахстане. Инвестировать в этот проект намерена европейская компания. Его стоимость оценивается в 50 млрд долларов. Согласно информации акимата Мангистауской области, уже завершено предварительное технико-экономического обоснование. Сейчас проводятся прединвестиционные исследования, на территории объекта ведутся геолого-геофизические изыскания, а также анализ воды Каспийского моря.

Проект планируют реализовать в 2026-2032 годах. Ожидается, что мощность завода составит 40 ГВт. А для выпуска будут использовать до 2 млн тонн экологически чистого водорода в год с дальнейшим преобразованием в 11 млн тонн чистого аммиака.



