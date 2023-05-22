К 2025 году Казахстан доведет экспорт обрабатывающей продукции до 41 млрд долларов

В Казахстане до конца этого года будут возмещены затраты 300 отечественным экспортоориентированным компаниям на сумму около 10 млрд долларов. Об этом сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Он отметил, что прием заявок на компенсацию издержек продлится до 21 июля. Между тем, государство оказывает отечественным производителям, поставляющим продукцию на внешние рынки, и другие меры нефинансовой поддержки. Одни из них - это торговые миссии. Они в этом году были проведены во Вьетнаме, Азербайджане, Иране, Китае и Узбекистане. В результате этой работы отечественные бизнесмены подписали контракты на общую сумму более 300 млн долларов. Также в этом году свыше 100 экспортеров будут выведены на внешние рынки в рамках акселерационных программ. Это предприятия пищевой и легкой промышленности, машиностроения и сферы услуг.

Кайрат Торебаев, Вице-министр торговли и интеграции РК:

- В этом году уже подписаны два контракта на поставку продукции в Узбекистан на 19 млн долларов США и один долгосрочный контракт на поставку бытовой химии в Россию. Это 600 млн тенге в год. То есть 1,3 млн долларов США. Два контракта на поставку медной продукции на рынок КНР – это 5 млн долларов США и из Южной Кореей ведутся переговоры по поставке продуктов питания.

В этом году количество стран, куда Казахстан отгружает свои несырьевые товары, увеличилось на 6 государств и достигло 106. А объем внешней торговли обработанной продукции за первый квартал составил почти 19 млрд долларов. Показатель в сравнении с аналогичным периодом 2022 года вырос почти на треть. Рост в 51% также показали поставки за рубеж урана. В целом к 2025 году Казахстан намерен довести экспорт обработанной продукции до 41 млрд долларов.