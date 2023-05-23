Новый объект зелёной энергетики появится в Астане

В Астане может появиться новый объект зелёной энергетики. Мощность ветровой электростанции на первом этапе составит 50 Мегаватт с дальнейшим ее увлечением в 2 раза. Возвести объект ВИЭ планируют за счет средств итальянских инвесторов. Об этом сообщили в Центре развития Астаны. По данным специалистов, ещё в столице в будущем может появиться завод по производству углеродного волокна. В его строительстве заинтересованы также европейские инвесторы. Бизнесмены из Германии планируют вложить в проект около 80 млн евро.

К слову, объем зарубежных капиталовложений в главный город Казахстана за последние три года составил 3,9 млрд в американской валюте. Причем за прошлый год объем прямых иностранных инвестиций вырос сразу в 2 раза и достиг 2 миллиардов 200 миллионов долларов.

Что касается инвестиций в основной капитал, то они также в прошлом году достигли рекордного уровня – полутора триллионов тенге. В целом, по оценкам экспертов, средства направляются сегодня в такие сферы, как строительство, промышленность, логистика, а также образование и медицина.

Ербол Канафин, Заместитель Председателя Правления ТОО «Центр развития Астаны»:

- В системе мониторинга нашей компании насчитывается более 150 проектов на общую сумму порядка триллиона тенге, преимущественно реализуются проекты в сфере обрабатывающей промышленности. Социальная сфера – это строительство школ, детских садов, больниц, спортивных объектов, хорошо развивается логистика. За счет частных инвестиций у нас реализуется около 30 школ – часть из них введена в эксплуатацию, какая-то часть строится, в этом году будем запускать. И до 2025 года мы планируем ежегодный запуск школ.