Казахстан готов нарастить экспорт отечественной продукции в Катар по 60 товарным позициям на 243 млн долларов. Об этом на полях третьего Катарского экономического форума сообщил Премьер-министр Алихан Смаилов.

На встрече в Дохе с Эмиром арабской страны шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани глава казахстанского Правительства подчеркнул, что Катар - важный политический экономический партнер нашей республики в арабском мире. Так, только за первый квартал этого года объем двустороннего товарооборота между странами увеличился почти в 18 раз. А объем катарских инвестиций в нашу республику по итогам 2022 года вырос втрое.

В свою очередь эмир Катара подтвердил готовность страны наращивать двустороннее взаимодействие по всем приоритетным направлениям. Также в ходе дальнейших переговоров глава кабинета министров нашей страны подчеркнул, что отечественные производители заинтересованы в экспорте товаров на рынок Катара.

В целом стороны рассмотрели перспективы укрепления дальнейшего взаимодействия в сферах торговли, агропромышленного комплекса, привлечения инвестиций и гражданской авиации.