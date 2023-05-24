Более 10 казахстанских айти-стартапов начали обучение в США

Более 10 казахстанских айти-стартапов начали обучение в Кремниевой долине в США. Пятинедельная акселерационная программа запущена в рамках сотрудничества международного технопарка Astana Hub и Draper University. Помимо проектов из Казахстана, получать новые знания и навыки будут также стартапы Турции, Кыргызстана и Монголии. Все участники прошли жесткий отбор. Среди 200 поступивших заявок на первом этапе отобраны были 80. Эти стартапы прошли двухнедельную онлайн-акселерацию и лишь 15 из них сумели отправиться в Америку в Центр инноваций всего мира. Там участники не только пройдут обучение по интенсивной программе, но и получат возможность привлечь инвестиции, а также масштабировать свои проекты на мировые рынки.

Абай Абсамет, Управляющий директор Международного технопарка Astana Hub:

- В основном это компании из разных областей. Есть проекты, которые делают свои продукты в области искусственного интеллекта, есть проекты, которые делают продукты на базе блокчейн-технологий, есть продукты, которые работают в сфере виртуальной реальности - то есть абсолютно разные. Есть те, кто производит условно 3Д-принтеры, есть те, кто производит специальное медицинское оборудование для медицинских исследований, проекты все разноплановые, очень перспективные. Все они работают в передовых трендовых новостях.

Отметим, сегодня в Astana Hub зарегистрировано свыше 1100 компаний, порядка 200 из них представлены нерезидентами Казахстана. Совокупный доход участников международного технопарка за последние пять лет составил 1,2 млрд долларов.