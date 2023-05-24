Казахстан и Катар планируют создать совместный инвестфонд. Об этом стало известно в рамках третьего экономического форума в Дохе. Казахстанская делегация во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым провела встречи с представителями ряда арабских компаний. В ходе переговоров с руководством крупнейшего катарского холдинга были затронуты вопросы реализации инвестпроектов в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, промышленности, строительства и туризма. Открытие новых предприятий, отметили казахстанские делегаты, позволит укрепить партнерские связи между двумя странами.

Нурлан Жакупов, Председатель Правления АО «Самұрық-Қазына»:

- Несколько лет назад суверенным фондом Катара было подписано соглашение о намерениях вместе инвестировать 200 миллионов долларов США. Сегодня мы уже обсуждаем вопросы создания совместного фонда с

QIA - Qatar Investment Authority. Есть готовность расширять сотрудничество с фере транспорта. Сейчас наша компания Fly Arystan уже выполняет чартерные рейсы из Алматы и Астаны в Доху. Мы планируем уже в этом году сделать эти рейсы регулярными. Также вместе с катарскими коллегами мы работаем над вопросами развития телекоммуникационной сферы и горнорудной отрасли.