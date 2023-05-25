Газоконденсатное месторождение заработало в Казахстане. За счет запуска проекта на нужды жителей Кызылординской области будет дополнительно поставляться до 100 млн куб. м газа в год. По информации национальной компании, до конца года начнется подача газа и с рудника Рожковское.

В среднесрочной перспективе в 2024-2025 годы планируется запуск поставок с месторождения Центральный Урихтау. Это обеспечит дополнительный 1 млрд куб. м газа в год. Помимо этого, ожидается производство свыше 2 млрд куб. м товарного газа с рудников Каламкас и Западная Прорва к 2027-2030 годам. Все это позволит дополнительно обеспечить поставки порядка 6 млрд куб. м газа для внутреннего рынка до 2030 года.





