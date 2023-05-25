Алматинскую кольцевую автодорогу запустят в 2023 году

Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу планируют запустить во втором квартале этого года. Напомним, проект входит в число приоритетных направлений транспортной стратегии развития Казахстана. Протяженность шестиполосной трассы составит 66 километров. В комитете автомобильных дорог Мининдустрии и инфраструктурного развития отметили положительные эффекты проекта. Главное преимущество – в сокращении времени, а значит удешевлении транзитных грезоперевозок.

К слову, объем грузов, перевозимых в зоне БАКАД, к 2038 году вырастет на 87% и составит 36 млн тонн. Напомним, строительство инвестиционного проекта торжественно запустили еще в 2018 году. БАКАД входит в международный коридор «Западная Европа – Западный Китай», который войдет в систему Евразийского транспортного каркаса.