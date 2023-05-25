Казахстан рассматривает производство в стране «зеленого» авиатоплива

Казахстан рассматривает возможность производства в стране альтернативного вида авиатоплива. Это повысит привлекательность страны для зарубежных перевозчиков. Создание такого производства, к тому же, окажет положительное влияние на укрепление позиций республики в регионе, в области развития авиационной безопасности. Об этом заявили зарубежные эксперты в ходе первого казахстанского авиационного форума. По мнению президента международной неправительственной организации IPADIS Олумиювы Бенарда Алиу, Казахстан задает тренды в отрасли для всех соседних государств региона.

Олумиюва Бенард Алиу, Президент IPADIS:

- Казахстан является лидирующим государством в Центральной Азии и имеет большую территорию. Учитывая эти моменты, здесь необходимо развивать авиацию. Я верю, что авиация будет вносить большой вклад и уже вносит большой вклад в экономическое развитие вашей страны. Эта конференция является показателем лидерства страны в регионе, в авиации. Мы видим хорошие результаты Казахстана в области авиации, и их можно использовать для того, чтобы усилить передовые позиции вашей страны в гражданской авиации, в регионе и в мире.

На одной из конференций ИКАО государства-члены Организации договорились до 2050 года заменить реактивное горючее на более экологичное и безопасное. Казахстан, например, как и другие страны региона, может вырабатывать «зеленое» биотопливо. Получить альтернативный продукт возможно из твёрдо-бытовых отходов, уверяют представители Федерального агентства воздушного транспорта IATA.

Мехмет Нане, Председатель совета директоров IATA:

- Потребность есть как в Казахстане, так и в Центральной Азии. Сегодня в мире рассматривается производство зеленого топлива из 2 источников - из злаковых культур и из отходов. Упор необходимо делать на производство биотоплива из отходов, нежели чем из злаковых. Ведь сегодня миллиард людей в мире умирают от голода. Поэтому необходимо делать ставку на переработку отходов для выпуска биоавиатоплива.

Автор: Айгерим Акимжанова