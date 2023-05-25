Заводы по производству дождевальных систем появятся в Казахстане

В Казахстане построят заводы по производству дождевальных систем. Об этом сегодня в Сенате сообщил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев. По его словам, уже осенью этого года в Алматы будет сдано в эксплуатацию предприятие по выпуску труб капельного орошения по израильским технологиям. Также до конца года совместно с китайской компанией планируется реализация проекта по производству дождевальных машин. Эти меры позволят увеличить долю водосберегающих технологий на агропромышленных территориях республики. В целом в этом году в планах возделать 1,5 млн гектров орошаемых земель.

Ербол Карашукеев, Министр сельского хозяйства РК:

- 1 млн 126 тысяч га, или 75% земель орошается бороздковым способом, 95,2 тысячи га – это затопление рисовых полей, на 278,6 тысячи га, или 13,3%, используется современное капельное или дождевальное орошение. Тут необходимо отметить Павлодарскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Карагандинскую области, где наблюдается высокий процент применения водосберегающих технологий. Продолжается также плановая работа по диверсификации территорий с низким водопотреблением и монокультурами.