Блокчейн-индустрию активно развивают в Казахстане

40 тысяч блокчейн-специалистов подготовят в Казахстане к 2026 году. Изучать профессии будущего студенты будут в 22 вузах страны. Их навыки позволят применять и передавать цифровые данные, развивать рынок криптовалют и отвечать за кибербезопасность. Сегодня обучение новым дисциплинам у лучших блокчейн-менеджеров Binance Kazakhstan проходят более 350 преподавателей. Об этом сообщили представители компании в ходе крупнейшего в Центральной Азии Хакатона в Астане. Эксперты отметили, что Казахстан далеко продвинулся не только в развитии блокчейн-технологий, но рынка цифровых активов и криптовалют. Яркое свидетельство этому - республика одна из первых в мире запустила такие образовательные программы на уровне вузов.

Жаслан Мадиев, Генеральный менеджер Binance Kazakhstan:

- Это не только в Казахстане, можно сказать на пространстве СНГ, Центральной и Юго-Восточной Европы. Казахстан, я думаю, что ушел намного вперед по сравнению с другими странами. В каком плане – регуляторную базу создал хорошую, закон о цифровых активах принял в этом году, который вступил в силу 1 апреля этого года, создал режим лицензирования криптобирж и поддерживает на всех этапах интеграцию с банковскими секторами. Необходимо держать это первенство и развивать Казахстан, как криптохаб.

Андрей Афанасьевский, Представитель BNB CHAIN:

- В Казахстане ребята, студенты особенно последних курсов являются довольно сильными конкурентоспособными для того, чтобы выходить на мировой рынок. И хакатоны, сами по себе мероприятия нацелены на то, чтобы дать начальный толчок с помощью каких-то заданий наводящих, а потом в дальнейшем уже эти проекты, которые они начнут создавать в течение этих 3 дней, мы будем помогать их развивать, предоставляем маркетинговую, пиар-поддержку и будут выходить непосредственно на мировой рынок.

Автор: Айгерим Акимжанова