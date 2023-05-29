Стартапы казахстанских разработчиков завоёвывают мировое признание

Искусственный интеллект - в помощь развитию фармацевтики. Молодые казахстанские ученые разработали уникальную нейронную сеть, способную автоматически составлять молекулы для производства химпрепаратов. Алгоритмы, которые просчитывает платформа, нужны для ускорения создания новых лекарств. Заказы отечественным разработчикам уже поступают из стран СНГ и Европы. А недавно проектом заинтересовалась одна из известных биотехнологических компаний Канады.

Даукен Сейткали, автор проекта:

- Наши клиенты – это биотехнологические компании, они присылают нам 3D-модели химического строения белков. К примеру, это связано с каким-то заболеванием. Наша платформа высчитывает готовую молекулярную формулу. Она позволяет, в свою очередь, повысить эффективность лабораторных исследований в десятки, а то и в сотни раз.

Еще один отечественный проект, получивший признание за рубежом, разработан школьниками. Мобильным приложением для профилактики нарушений у детей с особыми потребностями заинтересовались в международной организации ЮНИСЕФ. В программе - платформы 10 адаптивных книг и игр.

Амина Смагулова, соавтор проекта:

- В конце апреля мы представлялись в Стэндфордском университете на международном форуме нейрологии, куда нас пригласили. И мы тоже представляли свое приложение – перед стэндфордскими учеными, докторами, профессорами, где также получили очень хорошие отзывы о нашей методике, о том, что этим никто не занимается, и это сфера абсолютно новая.

Готовится к выходу на международные рынки и еще один уникальный стартап молодых казахстанцев. Это мобильное приложение в виде детской интеллектуальной игры, разработанной для развития мышления и памяти. Айти-проект молодых программистов в короткие сроки буквально установил рекорд по скачиванию в Казахстане.

Алтынбек Султанкулов, руководитель проекта:

- Эта игра развивает у ребенка память, мыслительные, интеллектуальные и творческие способности посредством разукрашивания картинок. И еще - наша игра создана на казахском, русском и английском языках. В ближайшие полгода мы планируем отправиться в страны Центральной и Восточной Азии.

Отметим, все авторы проектов – выпускники программ бизнес-инкубации и акселерации международного технопарка NURIS. За последние годы обучение по ним прошли более 500 участников, почти половина из них успешно запустили продажи. Общий объем инвестиций в проекты за эти годы составил около 1,3 млрд долларов.

Автор: Айгерим Акимжанова