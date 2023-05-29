Свыше 280 инвестпроектов запустят в РК в 2023 году

3,8 трлн тенге. Столько составил объем инвестиций в основной капитал с начала года в Казахстане. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Лидерами по привлечению вложений стали горнодобывающая и обрабатывающая промышленности, транспортный сектор, складирование, сельское хозяйство. Такие данные были озвучены на заседании Инвестиционного штаба с участием Премьер-министра страны. Однако Алихан Смаилов отметил, что перед Правительством стоит задача довести уровень инвестиций в основной капитал к концу года до 18 с половиной трлн тенге.

Что касается прямых иностранных капиталовложений, то их в 2023 году необходимо привлечь в экономику страны не менее 24 млрд долларов и довести этот показатель к 2029 году до 150 млрд долларов.

В целом в этом году в республике намерены запустить более 280 инвестпроектов чуть менее чем на 2 трлн тенге. Отметим, по итогам прошлого года в список ТОП инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, Бельгия, Россия.