Казахстан и Испания расширяют сотрудничество

Сельское хозяйство, энергетика, городская инфраструктура, медицина. Эти сферы самые привлекательные для испанского бизнеса в Казахстане. Уже в ближайшие 5 лет в республике может появиться ряд новых совместных проектов в этих отраслях. Своим опытом готовы поделиться сразу несколько технологических компаний этого европейского государства. Они же заинтересованы и во вложении инвестиций в нашу республику. Об этом стало известно сегодня на заседании Казахстанско-Испанского делового совета. Встреча прошла в Астане.

Кайрат Торебаев, вице-министр торговли и интеграции РК:

- В прошлом году испанцы инвестировали 20.7 млн долларов США. Сейчас мы бы хотели привлечь испанские инвестиции в основном в фармацевтику, плодоовощную продукцию – производство, хранение и высокие технологии. В целом товарооборот за прошлый год у нас вырос на 41,7 % и составил 2,6 млрд долларов США. Здесь, конечно, преобладает наш экспорт. Он составил как раз более 2,5 млрд долларов США. Всего 262 млн долларов мы импортировали.

Испания может помочь Казахстану также развивать новые высокотехнологические производства. Например, по очистке и сохранению водных ресурсов. Сегодня практически вся водопроводная вода в этой стране признана безопасной для здоровья. Кроме того, испанцы имеют колоссальный опыт по переработке твёрдо-бытовых и промышленных отходов.

Егор Жуняев, Вице-президент испанско-казахстанского проектного офиса:

- Казахстан привлекает тем, что модель экономики здесь и модель промышленного производства находятся все-таки на довольно зрелом уровне. Поэтому очень привлекает разные компании из Испании. Проделана уже большая подготовительная работа. Сейчас нужно довести проекты до уровня реализации совместно с казахстанскими коллегами.