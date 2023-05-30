Агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB»

Суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» подтвердило международное агентство Fitch. Согласно сведениям рейтинговой корпорации, рост добычи нефти за счет запуска расширенного месторождения Тенгиз поддержит и рост экономики нашей страны. Прогнозируется увеличение ВВП в 2023 году - 4,5% и в 2024-ом - 4,8%.

Также Fitch положительно оценивает внедрение нового бюджетного правила, которое ограничивает рост государственных расходов и уровень гарантированных трансфертов из Национального фонда. Это, по мнению аналитиков, будет способствовать реализации контрциклической фискальной политики.