Экспорт из Казахстана в Латвию вырос в пять раз

216 млн долларов составила взаимная торговля Казахстана и Латвии в 2022 году. При этом экспорт увеличился более чем в пять раз. Этот показатель вырос почти до 182 млн.

По данным Министерства национальной экономики страны, в последнее время возрастает роль Транскаспийского маршрута. Он призван диверсифицировать транспортный поток из Казахстана в Европу и обеспечить быстрое прохождение больших объемов грузов.

Напомним, так называемый Средний коридор пролегает через Китай, нашу страну, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.