Казахстанские стартапы выйдут на рынок Франции

Казахстанские стартапы смогут выйти на рынок Франции. В этом им помогут в самом крупном на сегодня бизнес-инкубаторе в мире Station F. По данным министерство цифрового развития, согласно договоренностям, для отечественных проектов будет организован Fast track на инкубационные и активационные программы. А это подразумевает особое внимание к проектам из Казахстана - рассмотрение в отдельном порядке, представление перед французскими инвесторами и корпорациями. Кроме того, Astana Hub и Station F будут обмениваться опытом, что позволит казахстанцам сотрудничать с европейскими экспертами и выходить на рынок ЕС. Также наша страна намерена внедрять знания Thales Digital Factory на базе технопарка в Астане. Это в свою очередь даст возможность отечественным корпорациям отбирать необходимые стартапы; проходить акселерации, разработанные совместно с экспертами и заключать контракты по ускоренной модели.