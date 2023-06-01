Разведку нефти проведут в Кызылординской области

Разведку нефти планируют провести в Кызылординской области. Речь идет о перспективном Торгайском палеозойском участке. Здесь намерены пробурить скважину глубиной в 5 с половиной тыс. метров. Оцениваемые запасы нефти - 400 млн тонн. Также в регионе заработало месторождение Аксай Южный. Здесь будут добывать около 100 млн кубометров сырого газа в год. Как отмечают в Правительстве, новые проекты придадут дополнительный импульс развитию нефтегазового сектора региона и насытят сырьевую базу Кызылординской области.