Отечественные предприниматели получили льготное финансирование на 487 млн тенге

Обрабатывающая промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство, торговля, а также соцпроекты в сферах здравоохранения и образования. Свыше 59 тысяч казахстанских бизнес-проектов в этих отраслях за последние три года были охвачены мерами господдержки. В частности, по 28 тысячам просубсидированы ставки, общая сумма кредитов которых составляет 1,5 трлн тенге. Из них по среднему бизнесу поддержано более 2,5 тысяч проектов на 406 млрд тенге. Кроме того, 12 тысяч предпринимателей получили льготное финансирование на 487 млрд. Об этом сообщил глава Правительства на встрече с предпринимателями западных регионов.

Также были затронуты актуальные вопросы развития рыбной отрасли. Это обновление оборудования, модернизация инфраструктуры, внедрение передовых стандартов, экспорт продукции. Обсудили на встрече и импортозамещение в области нефтегазового машиностроения, поддержку нефтесервиса, а также расширение транспортно-логистических возможностей и налогообложение. Также стороны коснулись мер по наращиванию производства фармпродукции, расширению доступа отечественных компаний к закупкам недропользователей, развитию верблюдоводства.