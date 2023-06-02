Экосистему венчурного инвестирования будут развивать в Астане

В Казахстане намерены активно развивать экосистему венчурного или так называемого ангельского бизнес-инвестирования. Пока что этот рынок, отмечают эксперты, успешно освоился в Алматы. Для того, чтобы вывести направление на страновой уровень, на базе международного технопарка Астана Хаб открылся венчурный клуб. Сегодня вступить в него готовы более 40 потенциальных бизнес-ангелов. Только на начальном этапе каждый из них намерен вложить в перспективные проекты от 50 тысяч долларов и выше.

Нурасыл Джарбасов, основатель и руководитель Astana Venture Club:

- Astana Venture Club будет ориентирован на как можно больший поток потенциально мировых проектов, в том числе казахстанских, которые проходят акселерацию или получают другую поддержку в стенах Astana hub. «Astana Venture Club» будет пытаться развивать именно культуру бизнес-ангельского инвестирования, где недопустима ситуация, что приходит человек и говорит: «Вот я дам тебе несколько десятков тысяч долларов, но ты не будешь иметь мотивации развивать этот проект». Поэтому очень важно, чтобы эта культура прививалась, и наши бизнесмены, другие состоятельные инвесторы в других сферах обратили внимание на венчур, начали сюда приходить, начали вкладываться в качестве отдельных бизнес-ангелов, в качестве синдекаторов бизнес-ангелов.

Важно понимать, что ангельское инвестирование отличается от традиционного. По словам основателя Нурасыла Джарбасова, это довольно рисковые вложения. Однако они имеют большой потенциал преумножения. У вкладчиков есть реальный шанс стремительно масштабировать свой инвестпортфель.

Нурасыл Джарбасов, основатель и руководитель Astana Venture Club:

- Тот или иной проект должен иметь возможность масштабирования. Есть вариант линейного роста, когда вы условно год за годом понемногу растете. Я думаю, что это классическая бизнес-модель, а есть модель экспоненциального роста, когда вы несколько лет выстраиваете ту или иную модель бизнеса, которая потом дает возможность, шанс вырасти экспоненциально, то есть многократно. Венчур - это высоко рисковый и в то же время высокодоходный вариант инвестирования.

Но главное в развитии венчурной экосистемы – это поддержка и инвесторов, и оказание практической помощи инновационным, технологическим или айти-стартапам. Кстати, для желающих открыли школу бизнес-ангелов, нацелена она на тех, кто готов вкладывать средства в прорывные технологии и передовые предпринимательские решения в Казахстане.

Автор: Айгерим Акимжанова