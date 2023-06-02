Международный форум «Астана» пройдет 8-9 июня

8-9 июня в столице Казахстана пройдет международный форум «Астана». В этом году участники обсудят тему «Преодоления вызовов через диалог». Как отмечают в оргкомитете, саммит также посвятят поиску ответов на актуальные вопросы, связанные с геополитической ситуацией в мире, а также новым видам партнерства для государств.

Основные дискуссии развернутся по четырем основным направлениям: внешняя политика и международная безопасность; международное развитие и устойчивость; энергетика и изменение климата, а также экономика и финансы.

Отметим, в Форуме запланировано участие Глав государств и правительств, руководителей международных организаций и крупнейших компаний, представителей экспертных кругов.