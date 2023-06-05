Казахстан продлит добровольное сокращение добычи нефти в 2024 году

Продлить ограничения на добычу нефти до конца 2024 года договорились страны-участницы соглашения ОПЕК+. Суммарный объем добычи составит чуть больше 40 млн баррелей в сутки - на 1,4 млн баррелей меньше, чем сейчас. К слову, следующая встреча картеля состоится в Вене 26 ноября. А заседания мониторинговых комитетов ОПЕК+ будут проводиться каждые два месяца.

Отметим, в свою очередь, Казахстан продлит добровольное сокращение добычи «черного» золота. Снижение запланировано в объеме 78 тысяч баррелей в сутки, сообщает Министерство энергетики нашей страны.