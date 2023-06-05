Казахстан открывает торговые дома за рубежом

Три торговых дома планирует открыть Казахстан за рубежом. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции нашей страны. Так, одна совместная торговая компания заработает в Узбекистане. Также планируется создание аналогичных организаций в Пакистане и Таджикистане. Они призваны увеличить взаимный товарооборот между странами.

По данным ведомства, торговые дома будут производить закупку необходимой продукции непосредственно у фермерских хозяйств и продавать их без посредников. Это позволит исключить цепочки перепродаж и положительно скажется на конечной стоимости товара.



