Реальный рост ВВП РК составит до 5,2% в 2023 году

Реальный рост ВВП Казахстана составит от 4,2% до 5,2% в 2023 году. Такой прогноз сделал Национальный банк страны. Ожидается, что таких показателей можно будет добиться благодаря расширению внутреннего спроса, увеличению экспорта и реализации крупных инфраструктурных проектов. Согласно докладу, с конца февраля деловая активность в отраслях экономики значительно ускорилась. В январе-апреле производство товаров выросло на 4,8%, объем предоставленных услуг – на 4,9%. Это свидетельствует об устойчивой реализации потребительского и инвестиционного спроса, поддерживаемого государственными программами по развитию экономики.

Кроме того, ожидается продолжение роста внутреннего спроса. Высокий уровень расходов домохозяйств будет обусловлен ожидаемым ростом реальных заработных плат и увеличением доходов населения за счет замедления инфляции. Сохранится спрос и со стороны государственного сектора, а расширение инвестиционной активности будет способствовать реализации крупных инфраструктурных проектов. Экспорт также способствует росту экономики благодаря увеличению производства нефти и внешнего спроса на территории торговых партнеров.