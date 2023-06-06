16 млн тонн пшеницы соберут в Казахстане в 2023 году

В Казахстане в этом году планируют собрать 16 млн тонн пшеницы. Такого неплохого урожая можно добиться благодаря завершению аграриями посева в оптимальные сроки и прогнозируемых синоптиками благоприятных для этого погодных условий. Об этом на заседании Правительства сообщил глава Минсельхоза.

Ербол Карашукеев объявил коллегам об окончании весенне-полевых работ практически на всей территории республики. Однако исключением, по его словам, осталась лишь Улытауская область. Там посевные работы затянулись из-за дождей и закончатся до конца этой недели. В целом общая посевная площадь в текущем году составила 23,4 млн гектар.

Ербол Карашукеев, Министр сельского хозяйства РК:

- Остановлюсь на отдельных культурах. Колосовые зерновые посеяны на площади 15,6 млн. га, посев завершен полностью. План по площади масличных составлял 3,3 млн. га, работы завершены на площади чуть менее 3,3 млн. га или 97,4% от плана. По сравнению с прошлым годом, площади масличных существенно увеличены по Северо-Казахстанской области на 50 тыс. га, также увеличены на 17,4 тыс. га по Акмолинской и 12,4 тыс. га по Абайской области.

Глава МЧС об инновациях для обеспечения безопасности на местах купания

Не менее актуальный, в связи с открытием купального сезона, вопрос, который также затронули в Правительстве, - это обеспечение безопасности на водоёмах. С докладом на заседании выступил Глава МЧС Юрий Ильин.

По его словам, отдельные регионы страны сегодня применяют и внедряют современные инновационные решения. В Алматы, к примеру, используют дрон, патрулирующий водоемы. А в Актюбинской области внедрено программное обеспечение, отслеживающее маршруты патрулирований.

Юрий Ильин, Министр по чрезвычайным ситуациям РК:

- В настоящее время МЧС совместно с Министерством экологии и природных ресурсов прорабатывается вопрос по актуализации Интерактивной карты с внесением в нее разрешенных и запрещенных для купания мест. В целом для обеспечения безопасности граждан на водных объектах местным исполнительным органам необходимо обеспечить: 100% соответствие мест массового отдыха требованиям Правил безопасности на водоемах; 100% установку запрещающих знаков во всех запрещенных для купания местах.

По словам Юрия Ильина, купаться следует только в разрешенных для этого мест. В стране их 487. 307 пляжей из них обеспечены спасательными постами и необходимым оборудованием, а также снаряжением.