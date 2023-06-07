11 инвестпроектов запустят в Астане в 2023 году

Запуск 11 инвестиционных проектов планируется в Астане в 2023 году. Их стоимость оценивается почти в 16 млрд тенге. По данным «Astana Invest», в их числе - производство закрытого высоковольтного вакуумного автоматического выключателя; цех по выпуску изделий из плит с древесным составом; заводы фиброцементных плит и газобетонных блоков; облицовочного кирпича; инновационных энергосберегающих материалов и строийматериалов.

В столице также намерены выпускать лифты и радиостанции. Еще один проект будет направлен на расширение производства кабельно-светодиодной продукции.