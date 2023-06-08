5 биткоин-бирж и 8 казахстанских банков приняли участие в пилотном проекте МФЦА

5 биткоин-бирж и 8 казахстанских банков второго уровня приняли участие в пилотном проекте МФЦА. Итоги их взаимодействия в тестовом режиме уже подводят в комитете Центра по регулированию финансовых услуг. По словам руководства AFSA, в течение года криптобиржи через доступ к банкам могли легально проводить операции, связанные с криптовалютными транзакциями. То есть открывать счета, управлять фиатными валютами и обменивать их на цифровые активы.

К слову, проект регулировали не только представители МФЦА, но и Нацбанка, профильного ведомства, агентств по финмониторингу, а также регулированию и развитию финрынка. Задача - создать в Казахстане регуляторный режим. Он будет не только учитывать интересы сторон, но и, в целом, развивать потенциал страны, как регионального криптохаба.

Ягуб Заманов, Директор Департамента финтех Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA):

- Теперь банки понимают, как работать с криптопровайдерами. Они могут открывать им банковские счета, что было изначальной целью этого проекта. Они познакомились с технологиями, криптопровайдеры теперь сами понимают, как работать правильно с банками, как работать в регуляторной среде, как развивать свой бизнес в Казахстане. Соответственно, мы видим положительные результаты. Это рост индустрии, рост бизнеса, рост банковских продуктов, которые банки предлагают своим участникам и своим клиентам, а также развитие законодательства.

По словам экспертов, для того чтобы в дальнейшем рынок криптовалют в Казахстане только укреплялся, в AFSA разработали централизованный свод правил для таких бирж. В документе прописаны все основные подходы и принципы по предоставлению услуг на базе МФЦА.

Ягуб Заманов, Директор Департамента финтех Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA):

- Мы уже в январе, как комитет МФЦА, публиковали конституционный документ. Буквально уже на днях опубликуем новый режим, который мы разработали для публичной консультации. Все участники смогут иметь возможность комментировать, то есть участвовать в публичных консультациях, комментировать, вносить свои предложения, эти предложения будут учтены комитетом и далее при принятии этого акта он уже будет всеобъемлюще учитывать пожелания и предложения участников.

Проект позволит обеспечить криптобиржам доступ к рынку Казахстана, а криптомайнерам торговать на площадках бирж МФЦА. Кроме того, это создаст благоприятные условия для инвестиций через фиатные каналы. В результате ожидается и внесение изменений в национальное законодательство Казахстана и Акты МФЦА.

Автор: Айгерим Акимжанова