AIF: международные эксперты оценили энергополитику Казахстана

Казахстан может стать для всего Центральноазиатского региона проводником к переходу на более «чистую» и устойчивую энергосистему. Видение нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году поддерживают сегодня зарубежные эксперты. По словам спикера международного форума «Астана», Президента NNWI Тима Йео, основным флагманом нынешней энергетической политики всех стран является изменение климата. Грядущими за этим негативными последствиями для окружающей среды обеспокоено все мировое сообщество. Это в том числе - повышение температуры воздуха, аномальные стихийные бедствия, нарушение гидрологических режимов. К тому же, отмечают эксперты, новые подходы в энергетической политике для стран, в частности для Казахстана, необходимы для того, чтобы значительно сократить дефициты электроэнергии. По подсчетам специалистов, нехватка электрической мощности в республике уже к 2029 году составит 3 Гигаватт.

Площадка AIF – уникальная возможность обсудить в международном масштабе эти и другие глобальные проблемы современности и найти новые подходы в их решении.

Тим Йео, спикер AIF , председатель NNWI:

- Форум - это возможность для людей увидеть то, что происходит не только в Астане, Казахстане, но и, в целом, в Центральной Азии. Думаю, это возможность для всего мира увидеть то, что происходит в регионе. Считаю, что важные решения принимаются по всему миру, в частности, в энергетической отрасли, так как мы все сталкиваемся сейчас с глобальной проблемой, связанной с изменением климата, которая, в свою в очередь, влечет за собой ряд трудностей. По этой причине нам необходимо решить эту проблему, перейдя к более «чистой» энергетической системе. Центральноазиатский регион играет огромную роль в энергетике, производя уголь, газ, поэтому то, что здесь происходит, будет иметь эффект, который выходит далеко за рамки этого региона.

Александра Акирман, Международный эксперт, участник AIF:

- Я считаю, что Международный Форум «Астана» организован для обсуждения ряда общемировых проблем. У нас действительно есть вопросы глобального значения. Проблемы углеродной нейтральности и сохранение водных ресурсов выдвижены на обсуждение. И этот форум является очень важной платформой для решения этих серьезных проблем.