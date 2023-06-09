AIF: как Израиль может помочь Казахстану развивать АПК?

У Казахстана есть все предпосылки стать мировым лидером в области производства продуктов питания. Наша страна обладает колоссальными возможностями завоевать этот рынок, учитывая имеющиеся ресурсы и потенциал развития агропромышленного комплекса. Об этом на площадке Международного форума «Астана» заявил глава торгово-промышленной палаты «Израиль-Казахстан» Михаэль Роэ.

По его словам, помощь в этом нашим сельхозпроизводителям готов оказать Израиль. Несмотря на то, что в этой стране всего около 150 тысяч Га орошаемых земель, собственным продовольствием здесь обеспечивают 10 миллионов жителей. А на экспорт и вовсе продукции продают на сумму около двух миллионов долларов в год.

По мнению Михаэля Роэ, передать свой опыт Израиль может через программы для студентов профессиональных вузов. Также важно открывать в стране образовательные и научные хабы, основанные на израильской системе обучения.

Михаэль Роэ, председатель торгово-промышленной палаты Израиль-Казахстан:

- Этот форум – очень важный. Чтобы вы понимали, насколько он важный, можно сделать анализ того, кто собрался здесь. Казахстан – это не только страна нефти, газа и урана. Потенциал у Казахстана гигантский. Нужно сделать только имплементацию, взять израильский опыт. Очень много технологий и структуры о том, как можно делать имплементацию в Казахстане и области сельского хозяйства, воды, чтобы Казахстан стал мировым лидером в области продовольствия.

Отметим, в столице Казахстана уже второй день продолжается работа международного форума «Астана». Напомним, участвуют в нем свыше 300 иностранных делегатов. Участники мероприятия на площадке форума через совместный диалог намерены найти пути решения для преодоления глобальных вызовов. Это в том числе вопросы экологии, креативной экономики, геополитики и интеграционного взаимодействия стран.