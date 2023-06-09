Региональный центр МВФ открыли в РК

Региональный центр Международного валютного фонда открыли в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка республики. Центр в Алматы будет координировать деятельность финансового института в девяти странах - Казахстане, Армении, Азербайджане, Грузии, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.

Деятельность штаба направлена на развитие компетенций, обмен опытом, изучение и применение лучших мировых практик в области государственного управления, денежно-кредитной и бюджетной политики, развития финансового сектора. Отметим, в мире таких центров развития потенциала МВФ насчитывается еще 16.