Казахстан и Кыргызстан намерены нарастить объемы взаимной торговли

Казахстан и Кыргызстан намерены сразу вдвое нарастить объемы взаимной торговли. В денежном выражении - до 4 млрд долларов. Способствовать этому, в частности, будет строительство нового индустриального торгово-логистического хаба. Он появится на границе двух республик. Соответствующее межправительственное соглашение стороны подписали на площадке международного форума «Астана».

Серик Жумангарин, заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции РК:

- Это дальнейший шаг на пути развития наших экономических добрососедских отношений, огромный прорыв для бизнеса наших стран. Соглашение готовилось несколько лет, уточнялись детали, определялись инвесторы, было задействовано огромное количество государственных органов с разных сторон. Поэтому сегодня на самом деле историческое событие.

Данияр Амангельдиев, Министр экономики и коммерции Кыргызстана:

- Я думаю, что строительство его даст новый импульс усилению наших взаимных торгово-экономических связей, усилению взаимного товарооборота. Было дано поручение со стороны двух Президентов относительно наращивания потенциала и не только в торговли, но и в индустриальной кооперации.

По итогам AIF подписаны ряд соглашений, направленных на привлечение инвестиций и рост экономики.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

- Компании не только из США, но и, в целом, из Европы, из Юго-Восточной Азии и других стран заинтересованы в работе в Казахстане и не в традиционных отраслях, а уже и в других отраслях, таких как: машиностроение, обрабатывающая промышленность и креативная экономика.