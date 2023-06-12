ЕАБР: на 4,4% вырастет ВВП Казахстана в 2024 и 2025 годах

На 4,4 процента вырастет ВВП Казахстана в 2024 и 2025 годах. Улучшенный прогноз размещен в обзоре Евразийского банка развития. По данным аналитиков, этому будут способствовать госинициативы диверсификации экономики, планируемые инвестиции, а также расширение производственных мощностей.

В международном фининституте уточнили, что эти меры будут компенсировать отрицательные эффекты от прогнозируемого снижения цен на нефть. Основой экономического роста станет полное введение в эксплуатацию модернизированных мощностей Тенгиза. Оно ожидается в 2024 году.

Ослабление мер денежно-кредитного регулирования также придаст импульс кредитованию и повышению экономической активности. Увеличится и экспорт по мере выхода мировой экономики из рецессии. Кроме того, в ЕАБР ожидают замедления инфляции в Казахстане.