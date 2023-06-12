Какие регионы Казахстана лидируют по инвестициям в ВИЭ?

Более 1 трлн тенге инвестиций привлек сектор ВИЭ в Казахстане. Лидером по внедрению объектов альтернативной энергетики на сегодня является Акмолинская область. Здесь действует 9 ветряных электростанций. Еще шесть аналогичных планируют построить в Кокшетау. Их общая мощность превысит 300 мегаватт.

Об этом сообщили в Ассоциации ВИЭ. Активно развивают ветряную и солнечную энергетику также Жамбылская и Алматинская области. Есть перспективы и у Северо-Казахстанской.

По данным «Qazaq Green», в последние годы рост новых мощностей в электроэнергетике страны осуществляется за счет возобновляемых источников. Сейчас в стране действуют 130 объектов альтернативной энергетики. В этом году намерены внедрить еще 15.

Отметим, сейчас объемы вырабатываемыми «зелеными» источниками в общей доле энергобаланса страны занимают 4%. К 2030 году Казахстан планирует довести показатель до 15%, а к 2060-му - достичь углеродной нейтральности.