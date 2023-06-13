ВВП Казахстана с начала года вырос на 4,5%

Обрабатывающая промышленность вносит основной вклад в рост ВВП страны. К слову, он за пять месяцев этого года составил 4,5%. За этот период наилучшие показатели в разрезе отраслей также продемонстрировали такие сферы, как строительство, торговля, информация и связь. Итоги социально-экономического развития страны за январь-май озвучили на заседании Правительства.

По словам главы Миннацэкономики, на 17% с начала года выросли инвестиции в основной капитал республики. Также больше чем наполовину увеличились капиталовложения в сферу транспорта и складирования, на 30% - в АПК и почти на 16 % - в промышленность.

Кроме того, с начала года в эксплуатацию ввели свыше 5,5 млн квадратных метров жилья. Рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил чуть больше 15%.

Алибек Куантыров, Министр национальной экономики РК:

- Самые высокие показатели ввода жилья наблюдаются в городах Шымкент, Алматы и Астана, а также в области Ұлытау. В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 3,5%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Мангистауская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская и Павлодарская области. Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом: по всем показателям положительный рост отмечается в 8 регионах – в областях Абай и Ұлытау, а также Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и в городе Алматы.