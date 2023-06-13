Казахстан наращивает объемы экспорта мяса в зарубежные страны. По итогам трех месяцев этого года, рост составил почти 20% по сравнению с 2022 годом. При этом поставки этого вида продукции в Узбекистан выросли сразу в 134 раза, в ОАЭ – в 8 раз. Результаты развития, пожалуй, самой перспективной сферы АПК на заседании кабинета министров озвучил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев.

По его словам, сфера животноводства продолжает привлекать зарубежные инвестиции. Они по итогам прошлого года увеличились сразу на 67% и составили 117 с половиной млрд тенге. В общей сложности в стране было реализовано 102 проекта с участием зарубежного капитала. Наибольший объем инвествложений, подчеркнул министр, пришелся на строительство молочно-товарных ферм.

Ербол Карашукеев, Минситр сельского хозяйства РК:

- Также введены в эксплуатацию 7 инвестиционных проектов по строительству птицефабрик мясного направления с общей мощностью 41,9 тыс. тонн мяса птицы в год. В текущем году на реализацию крупных инвестпроектов по опыту Северо-Казахстанской области из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге на создание 65 ферм производственной мощностью 373 тыс. тонн молока в год, что позволит снизить импортозависимость страны с 39% до 11%.

Вместе с тем для повышения доли отечественного производства и расширения географии поставок продукции животноводства Казахстану необходимо получить статус страны, свободной от ящура. Глава правительства поручил обеспечить условия для этого уже до конца года, а также переформатировать и перезагрузить работу ветеринарной службы. При этом он отметил, что необходимо учитывать передовой международный опыт.