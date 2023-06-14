УЗИ-аппараты с поддержкой казахского языка производят в РК

УЗИ-аппараты с поддержкой казахского языка запустили в производство в Казахстане. Как отметили в компании по выпуску медицинского оборудования, их прибор ультразвукового исследования пользуется большой популярностью, в том числе и благодаря скринингам беременных. Разработчики заверяют, что диагностические аппараты понятны для медиков. Технические возможности системы помогают поставить точный диагноз благодаря инновационным инструментам.

Программное обеспечение на государственном языке удобно как врачам, так и пациентам. Последние, например, могут получать заключения на казахском.

Еркин Длимбетов, Председатель Правления компаний по выпуску современного медицинского оборудования:

- Казахский язык стал очень актуальным в этом свете. И стало целью сделать так, чтобы врачи, в первую очередь, скорость их работы, понимание техники, на котором они работают - мы решили сделать это своим ключом. Проведена была большая работа. В течение одного года мы со специалистами – казаховедами, со специалистами ультразвуковой диагностики, со специалистами профильных направлений, как акушерство и гинекология, переводили данные приборы, программное обеспечение и пользовательские все интерфейсы на казахский язык.

В компании в течение одного года планируют выпустить порядка 150 УЗИ-сканеров. В дальнейшем с учетом экспорта в страны Центральной Азии и Кавказа, а также Ближнего Востока, их количество намерены нарастить до 300. Кроме того, казахский язык намерены внедрить и в системы других медицинских приборов. В целом аппараты отечественного производителя поддерживают 12 языков.

Еркин Длимбетов, Председатель Правления компаний по выпуску современного медицинского оборудования:

- Мы это уже начали делать. Сейчас идет работа по внедрению казахского языка в рентгеновское оборудование, в мониторах пациента это уже есть. Прибор может являться мультиязычным. И для нас есть такая цель, если мы говорим о рынках ЦА, то применять в наших приборах кыргызский, узбекский, таджикский, туркменский языки. То есть это такая полная локализация приборов. Сейчас идет работа над внедрением кыргызсксого языка в наши приборы – в рентгеновское оборудование, мониторы пациента и в УЗИ-аппараты.

В ближайшем будущем казахстанский производитель планирует наладить выпуск более 70 видов медоборудования.

Автор: Толкын Нуриаменова