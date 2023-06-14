Товарооборот Казахстана и стран ЕАЭС вырос на 12%

Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС растёт. За 4 месяца этого года он достиг почти 9 млрд долларов. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Бюро национальной статистики. Что касается экспорта отечественных товаров, то он составил 3 с половиной млрд долларов, при этом снизился импорт.

Отметим, республика продает странам ЕАЭС машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, а также продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности. Казахстан же покупает продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары, металлы и изделия из них, а также другую продукцию.