3,6 тыс. казахстанцев получили гранты для реализации новых бизнес-идей

Три тысячи 600 грантов получили казахстанцы на реализацию новых бизнес-идей с начала года. Отметим, господдержка выдается в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства в Казахстане. По данным минтруда и соцзащиты населения, наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской и Жамбылской областей, а также Шымкента. Отметим, на гранты могли претендовать многодетные семьи, лица с инвалидностью и осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, получатели адресной социальной помощи, лица потерявшие кормильца, кандасы и переселенцы.

Бизнес-проекты комиссия оценивала по следующим критериям: конкурентоспособность идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест. Всего же в этом году в республике планируется выдать 9 тысяч грантов.