Как обеспечить действенную и эффективную защиту пешеходов на дорогах Казахстана?

Ставка на безопасность. Как обеспечить действенную и эффективную защиту пешеходов на дорогах страны? Этим вопросом в свое время озадачился Турарбай Бектаров. Он разработал инновационный проект. Молодой ученый - изобретатель предлагает встроить светящиеся конструкции в асфальт пешеходного перехода. По его словам, это обеспечит хорошую видимость в условиях тумана или ночью.

Турарбай Бектаров, разработчик

- «Зебры» на пешеходных переходах требуют ежегодной покраски. А для этого необходимо остановить поток движения в том или ином районе. Конечно же, все это требует дополнительных затрат. А мой проект может служить более 10. Такая умная дорожная разметка используется в различных европейских городах. В Казахстане каждый год регистрируются многочисленные наезды на пешеходов. Такая система могла бы сократить эту статистику более чем в 2 раза.

А вот на трассах республиканского значения уже устанавливают так называемые «светящиеся» зебры. Пять проекционных пешеходных переходов обеспечивают безопасность участников дорожного движения в Алматинской области. В основном их используют в местах, где зафиксирован достаточно высокий поток пеших пользователей - около населенных пунктов, учебных заведений, пунктов медицинской помощи и других.

Ляззат Стамгазиева, официальный представитель «КАЗАВТОЖОЛ»:

- Световая разметка не заменяет существующую, а дублирует ее при помощи специальных гобо-проекторов в темное время суток. Проекция позволяет концентрировать внимание водителей и вовремя заметить переходящих дорогу людей, технологию видно за 100-150 метров. Проекционные зебры также хорошо видны и в непогоду. При плохих погодных условиях автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге четкое отображение бело-желтой пешеходной разметки. На сегодняшний день на автодорогах республиканского значения девяти регионов страны функционирует порядка 30 инновационных пешеходных переходов.

Отметим, за 5 месяцев этого года на дорогах Казахстана зарегистрировано порядка 4 с половиной тысяч дорожно-транспортных происшествий. По статистике Министерства внутренних дел, высокий уровень травматизма фиксируется именно на республиканских дорогах. ДТП происходят, говорят в ведомстве, в том числе и по вине пешеходов, которые переходят проезжую часть в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора. Такие Нововведения же, как «светящиеся» зебры - одни из мер для снижения количества аварий с участием пешеходов.