Мажилис принял закон по возврату государству незаконно выведенных активов

Мажилис принял закон по возврату незаконно выведенных активов. Документ предусматривает регламентацию механизмов раскрытия, подтверждения происхождения и возврата средств. Также в нем прописано внедрение новых способов работы и обеспечение прозрачности всех процедур. Кроме того, документ предусматривает создание уполномоченного органа, который будет заниматься вопросами возврата незаконно выведенных активов. Образуют и специальный государственный фонд и управляющую компанию для аккумулирования вернувщихся в страну средств. Кстати, возвращенные деньги пойдут на финансирование актуальных соцпроектов.

Снежанна Имашева, Депутат Мажилиса РК:

- В ходе рассмотрения законопроекта на заседаниях рабочей группы депутатами Мажилиса Парламента внесен ряд поправок, направленных на уточнение сферы действия закона, компетенций уполномоченного органа по возврату активов, порядка межведомственного взаимодействия, порядка формирования и функций комиссии, порядка формирования реестра. Вместе с тем уточнены понятия «активы необъяснённого происхождения», «сверхдоходы», введено новое понятие «административно-властные ресурсы» и другие поправки.