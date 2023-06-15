Порты Актау и Курык включены в состав СЭЗ

Порты Актау и Курык включены в состав специальной экономической зоны. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области. Там отметили, что к «Морпорту Актау» также присоединили и грузовой район «Баутино». К слову, включение в состав в СЭЗ морских врат оказывает существенное социально-экономическое влияние на регион и делает область благоприятной площадкой для привлечения инвестиций. Но главное - способствует созданию одного из крупнейших международных транспортных коридоров с привлечением лучших логистических компаний мира.

В рамках мероприятий по развитию портов на территории специальной экономической зоны до конца 2025 года планируется создание контейнерного хаба. Напомним, через порт Актау перевозят сухие грузы, нефть и нефтепродукты в Азербайджан, Иран, Туркменистан, Россию. В гавани функционируют 6 нефтяных причалов годовой мощностью 12 миллионов тонн. Что касается порта Курык, то там работают 4 причала. Через него в Баку экспортируется нефть, металлы, химическая продукция. Некоторые грузы отправляются в Европу, дальше по Черному морю. С начала года через порт перевезено более 550 тысяч тонн грузов. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.