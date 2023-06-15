Рост экономической активности отмечают в Казахстане

С начала года экономическая активность в мире демонстрирует положительную тенденцию. Значительно выросли показатели деловой активности и в Казахстане. Рост ВВП в стране по итогам 5 месяцев этого года оценивается в 4,5%. Об этом заявил председатель Национального банка Галымжан Пирматов на пленарном заседании Сената.

Стоит учитывать, что многие отрасли экономики страны в прошлом году в условиях геоплитической ситуации столкнулись с дополнительным давлением.

Галымжан Пирматов, Председатель Национального банка РК:

- По итогам 2022 года инфляция достигла 20,3%. Ожидаемо наибольший вклад в инфляцию внес рост цен на продовольствие. Для стабилизации инфляции Национальный банк проводит дезинфляционную монетарную политику, придерживаясь режима инфляционного таргетирования. В 2022 году Национальный банк повысил базовую ставку до 16,75%. Рост базовой ставки сопровождался повышением доходности тенговых активов.

По словам спикера, проводимая Национальным банком денежно-кредитная политика будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране. Так, в мае ее годовые показатели составили 16%, продолжив тренд на снижение. В целом продовольственная инфляция замедлилась до 16 %, непродовольственная – до 17 %, сервисная – до 13. По прогнозам монетарного регулятора, годовая инфляция сложится в пределах 11-14% в этом году с последующим замедлением на ближайшие два года.

Галымжан Пирматов, Председатель Национального банка РК:

- Давление на цены со стороны внешнего сектора несколько ослабло вследствие снижения мировых цен на продовольствие и заметного замедления инфляции в странах – торговых партнерах Казахстана. При этом сохраняется проинфляционное влияние внутренних факторов, связанных с продолжающимся фискальным стимулированием, устойчивым внутренним спросом, высокими инфляционными ожиданиями. Проводимая денежно-кредитная политика будет способствовать дальнейшему замедлению инфляции в стране. По нашим обновленным прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 11-14% в 2023 году с последующим замедлением в 2024-2025 годах.

Положительная тенденция наблюдается и на валютном рынке. Несмотря на то, что в прошлом году тенге ослаб до рекордного значения, к концу года он укрепился более чем на 9%. На это положительно повлияла программа защиты тенговых вкладов. Она предусматривала начисление компенсаций по депозитам физлиц, размещенных в нацвалюте. В результате тенговые вклады по итогам 2022 года выросли на 22% до 21 трлн тенге, а долларизация снизилась почти до 32%. В этом году казахстанцы продолжили наращивать объемы вкладов в тенге. В этом году доля депозитов в нацвалюте достигла 21,4 трлн тенге. Уровень долларовых вкладов составил 29,3%.