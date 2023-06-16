До 400 млн тенге получат казахстанские предприятия на технологическое развитие

Инновационные гранты на технологическое развитие действующих предприятий можно получить в Казахстане. В стране проходит прием заявок на участие в конкурсе. Подать документы можно будет до 10 июля. Условия и требования размещены на сайте Национального агентства по развитию инноваций.

Санат Аханов, Председатель Правления национального агентства по развитию инноваций QAZINNOVATIONS:

- Это очень уникальная возможность получить грант безвозмездный, безпроцентный, беззалоговый. Я думаю, что это очень хорошая мера поддержки со стороны государства. Если у вас есть производство, предприятие, вы хотите внедрить новые технологии, трансферт технологий, тогда приходите, получайте, сумма гранта 400 млн тенге, срок 3 года. Хотел бы обратить ваше внимание на то, что у нас совет по выдаче грантов, у нас все процессы в части выдачи гратна, открыты, прозрачны. Вся информация находится на нашем сайте Казинкз. У нас там есть телефон, наши эксперты вас проконсультируют.