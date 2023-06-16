МВФ прогнозирует снижение инфляции в РК до 12%

Снижение инфляции в Казахстане прогнозирует Международный валютный фонд. Показатели упадут до 12% уже в 2023 году, говорится в обзоре финансово-экономического развития страны, опубликованном на сайте фининститута. Эксперты отметили, что достичь устойчивого тренда на снижение и стабилизацию инфляционных ожиданий в этом году позволит денежно-кредитная политика Национального банка. Тем не менее представители МВФ утверждают, что инфляционное давление может потребовать сохранения повышенной базовой ставки дольше, чем ожидается в настоящее время.

Напомним, накануне глава нацбанка Галымжан Пирматов заявил, что во втором полугодии регулятор намерен рассмотреть целесообразность ее снижения. По его словам, решение будет во многом зависеть от соответствия фактического роста цен прогнозным оценкам, устойчивости инфляции на фоне повышения цен на ГСМ и жилищно-коммунальные услуги.

Отметим, в майском прогнозе самого Нацбанка предполагалось, что годовая инфляция по итогам 2023 года в Казахстане составит 11–14%, в 2024 году – 9–11%.