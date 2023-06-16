Экспорт переработанной продукции АПК увеличился на 64%

На 64% увеличился экспорт переработанной продукции АПК и составил 2 млрд 300 млн долларов. Об этом на правчасе в Сенате заявил министр сельского хозяйства Казахстана.

По словам Ербола Карашукеева, по структуре отраслей переработки первую тройку занимают производство муки - 17%, производство молочных продуктов и мясной продукции - по 16%, соответственно. При этом выпуск муки превышает в разы внутреннее потребление страны. К слову, обеспеченность отечественного рынка собственным сырьем составляет 237%, по макаронным изделиям - 122%, крупе - 102%.

Ербол Карашукеев, Министр сельского хозяйства РК:

- Проблемным вопросом здесь является сужение рынков сбыта казахстанской муки из-за развития собственной переработки в традиционных странах-импортерах за счет введения ими протекционистских мер господдержки. В этой связи Министерством принимаются меры по расширению рынков сбыта продукции. Так, в рамках недавнего визита Главы государства в КНР мы работаем над расширением экспорта продукции зернопереработки в Китай и включением новых компаний в реестр поставщиков.

Глава ведомства также сообщил о росте инвестиций в сферу производства сельхозпродуктов. В 2022 году объем капиталовложений составил 141 млрд тенге. И, несмотря на вводимые в прошлом году ограничения на экспорт по отдельным позициям, за счет наращивания объемов производства, поставки агропродукции составили 5,6 млрд долларов. А это на 46% превышает уровень 2021-го.

Ербол Карашукеев, Министр сельского хозяйства РК:

- Также принимаются меры государственной поддержки для стимулирования бизнеса в открытии новых производств через инвестиционное субсидирование до 25% затрат при строительстве и модернизации предприятий по глубокой переработке зерновых культур, субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выделение льготных кредитов на пополнение оборотных средств в рамках «экономики простых вещей», налоговые льготы в виде снижения НДС на 70%, а также возмещаются транспортные затраты при экспорте до 30%. В этом году начата реализация 11 инвестиционных проектов с общей мощностью 58 тысяч тонн крупяных и макаронных изделий и 21 тысяч тонн крахмалопродуктов.